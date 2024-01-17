Бывший игрок НХЛ: «Торонто» должен был получить Задорова

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт после поражения «Торонто» от «Эдмонтон Ойлерз» (2:4) призвал усилить «кленовые листья» и посетовал на то, что российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров перешёл в стан «косаток», а не в «Мэйпл Лифс».

«Мы не призываем уволить тренера. Это можно изменить. Нужно совершить сделку. Мы должны были получить Задорова. Нам нужны мутанты в защите. Возьмите Гудаса, возьмите Танева. Просто дайте нам немного мутантов», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 28-летний Задоров провёл за «Ванкувер» 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+5» и 28 минутами штрафа.