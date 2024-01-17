Haaretz: за отстранением Израиля стоит Буре, как инструмент возмездия за санкции к России

Член совета ИИХФ, спецпредставитель ФХР по международным делам и серебряный призёр Олимпиады 1998 года Павел Буре стоит за отстранением сборной Израиля от международных соревнований. Об этом в своей статье сообщает израильское издание Haaretz.

«Голосовать по отстранению или возвращению России, как заинтересованному лицу Буре, в соответствии с распоряжениями ИИХФ, не разрешено. Однако в решениях, касающихся других стран, он может принимать участие. За отстранением национальных команд Израиля стоит Буре, как инструмент возмездия за санкции против России», — сказано в статье.

Напомним, национальная команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира.