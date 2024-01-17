Назаров: израильское СМИ не постесняется обвинить Буре в будущем поражении Байдена Трампу

Известный тренер Андрей Назаров высказался об утверждении израильского издания о том, что за отстранением сборной Израиля от международных соревнований стоит Член совета ИИХФ, спецпредставитель ФХР по международным делам и серебряный призёр Олимпиады 1998 года Павел Буре.

«С интересом и удивлением прочитал заметку израильской прессы, которую растиражировали российские СМИ. Оказывается, в отстранении сборной Израиля по хоккею от международных соревнований виноват Павел Буре, с которым я в своё время играл в НХЛ.

Ничего, кроме смеха, подобные публикации не вызывают. Предположу, в этом израильском издании не постесняются обвинить Буре в будущем поражении Джо Байдена Дональду Трампу на президентских выборах США, а сейчас напишут, что Павел помог победить Трампу на недавнем внутрипартийном голосовании республиканцев в штате Айова. Останется только подкрепить всё это комментарием из Белого дома», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.