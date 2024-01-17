«Француз там вообще ничего не понимает». Кожевников — о решении ИИХФ по Израилю

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

«Там чудят люди. Если брать правильно, то это невозможно. Француз (глава ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата») там вообще ничего не понимает», — сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, взрослая команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира. Сегодня ИИХФ сняла отстранение с молодёжной сборной.