Защитник «Чикаго» Зайцев из-за повреждения не смог доиграть матч с «Сан-Хосе»

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» местный клуб «Чикаго Блэкхоукс» обыграл в серии буллитов «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1.

По ходу встречи российский защитник «Чикаго» Никита Зайцев получил повреждение и не смог доиграть матч. 32-летний игрок обороны провёл в матче восемь минут и 46 секунд. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Зайцев провёл 26 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности семь очков.

«Чикаго» прервал трёхматчевую серию поражений и с 28 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Блэкхоукс» сыграют в гостях с «Баффало Сэйбрз».