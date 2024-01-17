Инсайдер из США рассказал, будет ли учитываться кэпхит Ничушкина в платёжке «Колорадо»

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли поделился мнением о деталях попадания российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ. Североамериканский журналист рассказал, будет ли учитываться кэпхит форварда в платёжной ведомости «лавин». Кроме того, Серавалли предположил, что ситуация с зарплатой Ничушкина может быть схожа с тем, что было у голкипера «Флориды Пантерз» Спенсера Найта.

«Будет ли кэпхит Ничушкина учитываться или нет? Он учитывается прямо сейчас. Но «Эвеланш» могут обратиться в НХЛ за некоторой помощью. Это в некотором роде неоднозначная история. Посмотрим, что произойдёт, но сейчас у них нет никаких послаблений.

Спенсер Найт был бы примером игрока, чья команда получила послабления в плане потолка зарплат, или они не получили оного? Уверен, что у них были послабления», — сказал Серавалли в эфире подкаста на YouTube-канале Daily Faceoff.

Напомним, вратарь «Флориды» Найт проходил программу помощи из-за обсессивно-компульсивного расстройства.