«Бросил команду на произвол судьбы». Что в Америке говорят о странных проблемах Ничушкина?

15 января НХЛ объявила, что российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие в программе помощи игрокам. Всё ещё непонятно, что именно случилось с хоккеистом. Разные источники опровергают информацию о возможных проблемах Вэла с алкогольной или наркотической зависимостью.

«Что же случилось?» — вопрос, которым задаются и в России, и в Северной Америке. Ситуация с нападающим мало кого оставила равнодушным. Кто-то строит предположения, что произошло с Ничушкиным; кто-то просто высказывает пожелания Валерию.

Как же североамериканская пресса отреагировала на ситуацию россиянина?

«Колорадо придётся научиться играть без Ничушкина»

Журналист AP News Пэт Грэхам ограничился сухой сводкой, а также вспомнил инцидент в отеле во время серии первого раунда плей-офф между «Колорадо» и «Сиэтлом», когда Валерий пропал из состава «лавин» в первый раз.

«В понедельник лига и профсоюз объявили, что Ничушкин вернётся в состав «лавин», как только администраторы программы допустят его. Никакой другой информации предоставлено не было.

28-летний Ничушкин стал вторым хоккеистом «Эвеланш», принявшим участие в программе помощи игрокам в этом сезоне. Защитник Сэмуэль Жирар объявил в ноябре, что тревога и депрессия привели к злоупотреблению алкоголем и к тому, что он обратился за лечением в рамках программы. Жирар вернулся в состав в середине декабря.

Валерий Ничушкин Фото: AP/TASS

Ничушкин не участвовал в плей-офф в прошлом сезоне по личным причинам, как тогда объяснили в клубе. Он пропустил последние пять матчей серии первого раунда с «Сиэтлом», в которой «Эвеланш» проиграли.

Его отсутствие началось после того, как офицеры ответили на экстренный звонок в отеле Four Seasons в Сиэтле во второй половине дня перед третьим матчем 22 апреля. Когда они приехали, 28-летняя женщина находилась в машине скорой помощи, медиков попросили поговорить с врачом «Колорадо», чтобы собрать более подробную информацию.

В отчёте, полученном агентством Associated Press из полицейского управления Сиэтла, говорится, что врач «Эвеланш» сообщил офицерам, что сотрудники команды нашли женщину, когда проведывали Ничушкина. Доктор сообщил полицейским, что женщина, по-видимому, была в состоянии сильного алкогольного опьянения — слишком пьяна, чтобы покинуть отель «на попутке или такси», — и обратился за помощью в службу скорой помощи.

Когда к ней в машине скорой помощи подошли сотрудники полиции, женщина заявила, что она из России, но родилась на Украине. Согласно отчёту, её доставили в медицинский центр Вирджинии Мейсон в Сиэтле.

В сентябре Ничушкин ответил на вопросы о своём отсутствии в серии плей-офф. Вэл сказал, что вместе с командой решил, что будет отсутствовать до конца серии плей-офф с «Кракен». «Колорадо» проиграл серию в семи встречах», — написал Грэхам.

Издание Colorado Hockey Now отметило важную роль Ничушкина в успехах команды.

«История показывает, что «Колорадо» с Валерием Ничушкиным значительно лучше, чем без него.

В ближайшем будущем «Эвеланш» придётся научиться играть без большого россиянина. В матче с «Монреалем» его отсутствие было заметно», — говорится в сообщении.

«Надеюсь, что он сможет получить необходимую ему помощь»

Ряд журналистов и СМИ просто написали пожелания Ничушкину.

«Выздоравливай скорее, Вэл. «Эвеланш» в обозримом будущем останутся без Ничушкина. Жаль, потому что он проводил убийственный сезон в их составе», — написал журналист Дрю Ливингстоун в своих социальных сетях.

Денверский обозреватель Эван Раваль из Colorado Hockey Now от лица издания пожелал Вэлу справиться с его проблемами.

«Ничушкин был на пути к тому, чтобы провести лучший сезон в своей карьере в НХЛ. Он делит второе место в команде с 22 голами и на данный момент является вторым в лиге по количеству шайб в большинстве (13). Очевидно, все помнят инцидент в Сиэтле и его уход из состава в середине первого раунда плей-офф, но в тренировочном лагере команда приветствовала его с распростёртыми объятиями. В ответ он продолжил серию, забив 20 голов в 31 матче после слабого старта. Я надеюсь, что он сможет получить необходимую ему помощь — Сэм Жирар упомянул, что он получил от программы всё, что хотел.

Мы в Colorado Hockey Now желаем Ничушкину всего наилучшего в ходе программы», — написал журналист.

Позже Раваль отреагировал на поток вопросов в своих социальных сетях: «Я понимаю жажду информации у людей, но по поводу Ничушкина пока нечего подтвердить, а я не хочу спекулировать», — говорится в сообщении.

Известный денверский журналист Адриан Дейтер также не остался в стороне: «Желаю Вэлу всего наилучшего».

«Крайне важно предоставить Ничушкину конфиденциальность»

Обозреватель The Hockey News Джонатан Товелл упомянул, что какие-то подробности вряд ли удастся получить, пока Вэл сам не решится рассказать всё.

«Администраторы совместной программы помощи НХЛ и НХЛПА должны дать Ничушкину разрешение вернуться в клуб. Как это обычно бывает, когда игрок получает помощь по этой программе, никакие другие подробности не раскрываются, если только человек не поделится ими позже», — сообщил Товелл.

Журналистка Daily Faceoff Нафтали Клинтон, в свою очередь, отметила, что сейчас Ничушкину нужны спокойствие и конфиденциальность.

«Программа помощи игрокам была создана, чтобы помочь игрокам справиться с проблемой злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами, а также с другими проблемами, возникающими во время пребывания игрока в НХЛ. В настоящее время неизвестно, какова точная причина вступления Ничушкина в программу, но крайне важно предоставить ему конфиденциальность, в которой он нуждается в данный момент, и надеяться, что он вернётся в состав «Эвеланш», когда будет готов.

Это произошло в неудачное время для игрока и его команды. Ничушкин находится на пике карьеры, он забил 22 гола и набрал 42 очка в первых 40 матчах. В настоящее время «Эвеланш» занимают четвёртое место в НХЛ и готовятся к тому, что, как они надеются, у них будет ещё один долгий забег в плей-офф и шанс на второй Кубок Стэнли за последние три года.

Ничушкину осталось провести две встречи до отметки в 500 матчей в карьере. За свою девятилетнюю карьеру в НХЛ, в ходе которой он поиграл за «Эвеланш» и «Даллас Старз», Вэл забил 110 голов и набрал 263 очка», — написала Клинтон.

«Ничушкин — ключевая, критически важная часть «Колорадо»

Известный инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли и журналист Тайлер Яремчук в подкасте издания не смогли обойти стороной тему Ничушкина.

Тайлер Яремчук: У «Колорадо» складывается интересная ситуация. Уже во второй раз за год — даже за полгода — Валерий Ничушкин покидает команду. Он присоединился к программе помощи игрокам. И, к сожалению, мы не знаем, что произошло ещё в плей-офф во время их серии с «Сиэтлом». Можешь ли что-нибудь сказать о том, как надолго выбыл Ничушкин или что-то в этом роде?

Фрэнк Серавалли: Нет. Он выпал из игры на неопределённый период времени. Как правило, вы начинаете видеть некоторый потенциал для возвращения только через 30 дней. Не говорю, что он определённо будет отсутствовать все 30 дней, но тот факт, что это второй раз, когда явно всплыла какая-то проблема со злоупотреблением психоактивными веществами, конечно, беспокоит «Колорадо». Вот это большая проблема. Это то, к чему нужно относиться должным образом и что нужно решить.

И, конечно же, я с большим уважением отношусь к Валерию Ничушкину. Ведь он проходит через это и борется с этим. Но он бросил команду на произвол судьбы уже в нескольких случаях — сейчас и в прошлом году, когда сделал это во время серии плей-офф с «Сиэтлом». Безусловно, это выделяется для меня.

Валерий Ничушкин Фото: AP/TASS

Самое сложное для «Эвеланш» — это не знать, когда Вэл вернётся. Но также проблема в том, что Ничушкин — это действительно игрок, которого ты не можешь заменить. У тебя может быть свободное место под потолком зарплат (которым «Колорадо» не располагает), но выйти на рынок и попытаться заполнить его место ещё сложнее. Никто… очень мало парней в НХЛ могут делать именно то, что делает Ничушкин как природная сила. И в этом году он был превосходен. 22 гола в 40 матчах, темп в среднем по очку за встречу или даже выше… Это ключевая, критически важная часть «Колорадо». И они останутся на какое-то время без него. Это важная история.

Яремчук: Просто чтобы прояснить, потому что этот вопрос всплыл на YouTube. Его кэпхит будет учитываться или нет?

Серавалли: Он учитывается прямо сейчас. Но «Эвеланш» могут обратиться в НХЛ за некоторой помощью. Это в некотором роде неоднозначная история. Посмотрим, что произойдёт, но сейчас у них нет никаких послаблений.

Яремчук: Спенсер Найт был бы примером игрока, чья команда получила послабления в плане потолка зарплат. Или они не получили оного?

Серавалли: Уверен, что у них были послабления.

Яремчук: Я пытался покопаться в памяти, но Ничушкин оставляет большую-большую дыру в составе «Колорадо», если «Эвеланш» не получат послаблений. Опять же, ты знаешь мои мысли по Ничушкину, пока ему приходится проходить через всё это. Но с хоккейной точки зрения ты смотришь на их топ-6 и восклицаешь: «О боги!» Джоэль Кивиранта, играющий на левом фланге второго звена. Джонатан Друэн — левый крайний нападающий первой тройки атаки… Я знаю, что он неплохо играет после возвращения, но, похоже, «Эвеланш» придётся найти нападающего, Фрэнк.

Серавалли: Ну, они уже выполнили свои цели на Западе. Им нужен центр для второго звена. Они добавили Райана Джохансена и Росса Колтона. Колтон был в порядке, но Джохансен определённо не соответствовал всем требованиям. И если бы они могли опустить каждого игрока ниже по звеньям, то поставили бы Колтона центром третьей тройки, а Джохансена — четвёртой. Я знаю, что это болезненно, когда ты платишь такому парню $ 4 млн в год, но этот эксперимент, который стоило попробовать, просто не удался «Колорадо».

Они уже выходили на рынок с целью найти центрального нападающего, поэтому будет сложно найти двоих кандидатов на роли в топ-6, если перед ними стоит такая задача. До плей-офф ещё далеко, поэтому я чувствую, что в этом сезоне — в текущем регулярном чемпионате — мы снова увидим Ничушкина.