Журналист Daily Faceoff: Ничушкин оставляет большую-большую дыру в составе «Колорадо»

Журналист Daily Faceoff Тайлер Яремчук поделился мнением о проблемах «Колорадо Эвеланш» после попадания форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи. По мнению обозревателя, теперь ситуация «лавин» стала ещё сложнее.

«Я пытался покопаться в памяти, но Ничушкин оставляет большую-большую дыру в составе «Колорадо», если «Эвеланш» не получат послаблений. Опять же, ты знаешь мои мысли по Ничушкину, пока ему приходится проходить через всё это. Но с хоккейной точки зрения ты смотришь на их топ-6 и восклицаешь: «О боги!» Йоэль Кивиранта, играющий на левом фланге второго звена. Джонатан Друен — левый крайний нападающий первой тройки атаки… Я знаю, что он неплохо играет после возвращения, но, похоже, «Эвеланш» придётся найти нападающего», — сказал Яремчук в эфире подкаста на YouTube-канале Daily Faceoff.

Напомним, «Колорадо» провёл три матча без Вэла. «Эвеланш» одержали две победы (во встречах с «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3 и «Оттавой Сенаторз» — 7:4) и один раз уступили (с «Монреаль Канадиенс» — 3:4).