Фёдоров: опытный костяк ЦСКА не справляется с ведущей ролью. Бойцовских качеств не хватает

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров остался крайне недоволен началом матча с «Авангардом» (1:4). Армейцы уступили первый период со счётом 0:3.

«Безобразное начало с нашей стороны. Голы, которые мы пропустили… Игроки были на своих местах, но этого оказалось мало. «Авангард» с победой, с таким соперником так не начинают. Во втором периоде что-то мы показали, но забили только один гол. В третьем – всего один голевой момент, но этого мало для победы, для сегодняшнего вечера. Опытный наш костяк не справляется с ведущей ролью, бойцовских качеств нам не хватает. Предстоит работа такого плана, где мы должны понять, кто будет биться и добиваться результата», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.