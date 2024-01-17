Главный тренер «Автомобилиста» оценил четвёртую победу в сезоне над «Адмиралом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Адмиралом» (4:2). Клуб из Екатеринбурга одержал победы во всех четырёх матчах текущего сезона с дальневосточниками.

«Вязкая игра, особенно в первом периоде, попросили ребят добавить в скорости, играть короткими сменами. Немножко затягивали начало атаки в первом периоде. Матч в ЦСКА забрал много сил и эмоций, но ребята выслушали, второй период показательный: хорошие смены, владение шайбой. В игре «3 на 5» команда зарядилась, Даня Романцев сделал три блокшота подряд и зарядил как аккумулятор. В третьем периоде нелогичный гол пропустили, но в следующих сменах трудовой гол забили, с кровью.

Недисциплинированность игроков? Заслуга соперника, заставлял нас ошибаться — ну и надо сдерживать эмоции, надо быть ответственнее. Поговорил после матча с игроками, что мы одна команда, если кто-то не держит эмоции, это плохо. Надеюсь, такое не повторится», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.