Тренеры СКА взяли запрос на помеху вратарю, но арбитры засчитали гол в ворота армейцев

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Амуром». Идёт третий период — счёт 5:2 в пользу армейцев.

В начале третьего периода «Амур» забил гол. Однако тренерский штаб СКА решил взять запрос на помеху вратарю Никите Серебрякову. Перед броском обзор голкиперу закрывал форварда «Амура» Дмитрий Шевченко, проехавший вдоль ворот. После видеопросмотра арбитры матча гол засчитали, а армейцам выписали малый штраф за задержку времени игры. Автором шайбы стал нападающий «Амура» Ефим Гуркин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.