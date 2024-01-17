Р. Ротенберг: во время игры у «Амура» появилась дополнительная мотивация!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу в матче с «Амуром» (6:2) и заявил, что из-за снятия четырёх очков у «Сибири» хабаровчане получили дополнительную мотивацию.

«Рады вернуться домой, родные стены помогают. Отличная поддержка трибун. Ребята молодцы, сыграли по заданию. Да, есть ошибки – разберём их, будем работать по нарастающей. Такая интересная ситуация сегодня произошла, во время игры сняли очки у «Сибири», и у «Амура» появилась дополнительная мотивация. Второй период они особенно хорошо играли, когда они получили реальные шансы попасть в восьмёрку. И до сих пор эти шансы сохраняются, это сильная команда.

Мы выстояли этот период, дальше добавили, забили хорошие голы, сыграли самоотверженно в обороне, продолжали работать на команду, не смотрели на счёт. Слава богу, у нас ребята возвращаются после болезней и травм. Это хороший знак для нас», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.