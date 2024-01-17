Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, изменилось ли судейство после письма ветеранов СКА президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на арбитраж в матчах КХЛ. В сегодняшнем матче с «Амуром» (6:2) тренерский штаб СКА взял запрос на помеху вратарю, однако судьи после видеопросмотра засчитали гол в ворота армейцев.

«Изменилось ли судейство после письма ветеранов? Все профессионалы, уверен, судьи стремятся честно работать. Это спорт, только честный труд. Мы все делаем одно дело, когда всё честно, появляются болельщики, спонсоры, растёт интерес и рейтинги. Детишки идут в хоккейные школы. Все профессионалы, и можно только поблагодарить судей. Не они принимали это решение (по тренерскому запросу), а военная комната. Надеюсь, этот момент разберут в «Судейской».

Наши видеоаналитики были на всех собраниях с судьями в начале сезона, где объяснялись все моменты. Нужен один стандарт. Надо ещё раз разобрать момент, наши аналитики увидели блокировку, что соперник заехал в площадь ворот и помешал вратарю совершить сейв. Профессионалы разберутся. Мы не комментируем работу других, сфокусированы на своей работе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.