Матч между «Баффало» и «Чикаго» перенесён на сутки из-за непогоды

Матч между «Баффало» и «Чикаго» перенесён на сутки, сообщает пресс-служба НХЛ. Причиной тому являются непогода и вытекающие отсюда трудности с перелётом в Баффало команды «Блэкхоукс». Матч должен был состояться в ночь на 18 января в 3:30 мск. Новая дата матча — 19 января в 3:00 мск.

В первом матче сезона между этими командами победу праздновали хоккеисты «Баффало» со счётом 3:2. Встреча прошла в Чикаго 20 ноября.

После 44 матчей текущего сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» имеют в своём активе 44 очка и занимают 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» в текущем сезоне НХЛ также провели 44 матча и на данный момент расположились на 15-й строчке в таблице Западной конференции лиги.