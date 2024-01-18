Сэм Райнхарт побил рекорд Павла Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода счёт равный — 2:2.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Сэм Райнхарт, отличившийся при игре в меньшинстве. Канадский форвард поразил чужие ворота в восьмом матче подряд, благодаря чему побил рекорд Павла Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды». В сезоне-2000/2001 российский нападающий отличался на протяжении семи матчей кряду, теперь его достижение превзошёл Райнхарт.

В нынешнем сезоне для Райнхарта это уже 33-я заброшенная шайба при 23 результативных передачах (56 очков) в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ, его показатель полезности составляет «+14».