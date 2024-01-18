Три российских вратаря попали в список номинантов на «Везину» по версии сайта НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте рейтинг вратарей, которые претендуют на приз лучшему голкиперу сезона НХЛ. Рейтинг составляли журналисты официального сайта лиги. В список из 15 голкиперов попали трое россиян.
Список претендентов на «Везину» по версии официального сайта НХЛ выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 69 очков.
2. Тэтчер Демко («Ванкувер») — 53.
3. Кэм Тальбо («Лос-Анджелес») — 42.
4. Сергей Бобровский («Флорида») — 25.
5. Джереми Свейман («Бостон») — 12.
6. Коннор Ингрэм — («Аризона») — 7.
7. Эдин Хилл («Вегас») — 3.
8. Джоуи Даккорд («Сиэтл») — 3.
9. Юусе Сарос («Нэшвилл») — 3.
10. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») — 2.
11. Илья Сорокин («Айлендерс») — 2.
12. Картер Харт («Филадельфия») — 1.
13. Джонатан Куик («Рейнджерс») — 1.
14. Линус Улльмарк («Бостон») — 1.
15. Джейк Эттингер («Даллас») — 1.