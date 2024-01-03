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Ни один российский вратарь не попал в список номинантов на «Везину» по версии ESPN

Ни один российский вратарь не попал в список номинантов на «Везину» по версии ESPN
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Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN представил тройку номинантов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги в сезоне. Рейтинг составлялся после опроса Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Лидером рейтинга стал вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко. Два других претендента — голкипер «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл и вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

«В прошлом месяце вратарь «Кэнакс» набрал 70% голосов за первое место. Это преимущество сократилось до 47% голосов сейчас. В 25 играх Демко показал статистику 17-7-1 с процентом отражённых бросков 91,7 и коэффициентом надёжности 2,46, что стало сюрпризом для «Ванкувера», — сказано в статье Вышински.

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