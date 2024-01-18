Бабенко: у «Ак Барса» есть должок перед «Ладой» за несколько некорректных высказываний

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко заявил, что команда имеет должок перед хоккеистами «Лады» за несколько некорректных высказываний в адрес казанцев. Вероятно, Бабенко имел в виду комментарии форварда «Лады» Остапа Сафина в предыдущем победном матче, в котором он заявил, что тольяттинцы «дали сопернику немного «понюхать» шайбу в начале матча, потом позволили ему реализовать удаление».

«Играем с соседями по турнирной таблице, плюс у нас есть должок, было несколько некорректных высказываний в нашу сторону. Должны об этом помнить.

Мало кто ожидал от «Лады» таких результатов? Ребята из «Лады» – молодцы, выходят и доказывают свою состоятельность. Мы упускаем те моменты, над которыми постоянно работаем, о которых говорим. Не согласны с тем, что имеем на сегодняшний день, будем исправлять эту ситуацию», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.

Сегодняшний матч между «Ак Барсом» и «Ладой» пройдёт в Казани на «Татнефть Арене» и начнётся в 19:00 мск.