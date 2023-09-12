«Ягр как выставит зад — не доберёшься до шайбы!» Интервью с самым русским чехом КХЛ

Остап Сафин — один из самых популярных среди журналистов хоккеистов этим летом. Поигравший за молодёжную сборную Чехии игрок российского происхождения отказался от выступлений за «народны тим», приняв наше спортивное гражданство. Это вызвало много обсуждений и кривотолков — всем была интересна в основном тема двойного гражданства.

Однако в карьере Сафина и до КХЛ было немало примечательного: уже упомянутая выше игра на МЧМ, пребывание в системе «Эдмонтона», где форвард пересекался с Макдэвидом и Драйзайтлем, игра за главного чешского олигарха — пражскую «Спарту». О самых интересных моментах своей хоккейной жизни Сафин рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Нравился Овечкин, потому что забивал голы»

— У Дмитрия Яшкина отец сам был хоккеистом. Как ваши родители оказались в Чехии?

— Папа переехал в Чехию по работе, а я родился там спустя три-четыре месяца где-то, в Праге.

— Имя Остап сейчас редко встречается. Назвали в честь кого-то?

— Имя довольно редкое, для Чехии уникальное, но чехи его обычно воспринимали. Не знаю, от чего отталкивались родители, когда его выбирали.

— Сами начали увлекаться хоккеем или родители привели?

— У меня старший брат играл в хоккей, и меня повели по его стопам, я был вторым, кто пошёл.

— Когда играли Россия и Чехия, за какую сборную тогда болел?

— Когда играла главная сборная, дома была прикольная атмосфера, болел за Россию, потому что все родители и родственники — русские. Потом я представлял Чехию на многих международных турнирах, и в этом плане было немного смешно.

— Запомнился ли в детстве какой-нибудь матч Россия — Чехия?

— Пожалуй, все и не перечислить. Когда вырос, достаточно играли против русских пацанов, много знаю ребят из сборных моего года. Самым запоминающимся был матч на МЧМ-2018, когда выиграли 5:4.

Остап Сафин Фото: Nicholas T. LoVerde/Getty Images

— Был ли в детстве любимый игрок или ролевая модель в плане стиля?

— Пожалуй, нет. Когда я был мелким, то не знал, какого роста буду, когда подрос, были уже игроки, на которых смотрел, они были похожи габаритами на меня. Смотрел за Малкиным, нравился Овечкин, потому что забивал голы, хотелось так же. Наверное, вот эти двое. Сейчас уже ни с кем не хотелось бы сравнивать себя, вырос из этого, хотя смотрю игры НХЛ, наблюдаю за игроками, но какого-то кумира нет.

«Кажется, в России про мой двойной паспорт никто не знал»

— Была ли возможность выбрать русскую молодёжку? Связывались ли из федерации?

— Нет, даже приглашения не было. Кажется, никто не знал, что у меня двойной паспорт, не было даже речи об этом, поэтому никто этим вопросом не задавался.

— Особый настрой на матчи с Россией был?

— Настраивался ещё больше, потому что многие в России болели за меня — пусть играли против России, но родственники болели за меня, мой результат. Настраивался на Россию так же, как и на любого другого соперника, но русская кровь есть, поэтому чувствовалось немного иначе.

— Было много первораундников в той сборной: Задина, Хитил, Каут, как на их фоне себя ощущал?

— У нас была очень хорошая команда, пацаны заиграли в НХЛ, хотя некоторые вернулись. Был хороший год, все выходили максимально заряженными, едва не взяли медаль, не получилось.

— Почти 15 лет чехи не выигрывают медали на МЧМ. В чём проблемы местного хоккея на этом уровне?

— Это тяжёлый вопрос, каждая страна по-разному развивает игроков. Чехи, пожалуй, немного уступают шведам и финнам, потому что молодым в Чехии дают меньше шансов. Те же шведы и финны дают развиваться уже 16-17-летним ребятам, они понимают, что это их подвинет вперёд. В Чехии есть парочка молодых ребят в каждой команде, но в упомянутых выше странах больше доверяют юниорам. Клубы и федерация должны решать этот вопрос.

— Молодые чехи массово уезжают в юниорские лиги именно из-за этого?

— Они просто понимают, что это их подвинет вперёд, думают о своей карьере. Молодёжка в Канаде не сравнится с молодёжкой где-либо вообще, там она самая лучшая, это вообще не секрет ни для кого. Идут туда, где перспективнее, где лучше условия и лучше хоккей, поэтому в Канаду все едут.

— В канадских лигах иностранцев подселяют к семьям. Как это было в бытовом плане?

— Да, я два года был в QMJHL, два раза меня подселяли к семьям. Они за тебя всё делают — стирают, убирают, готовят, это было здорово.

Остап Сафин во время игры в лиге Квебека Фото: Francois Laplante/Getty Images

— Молодёжные команды обычно играют в маленьких городках, на улице узнавали?

— Я играл в городах побольше, но там фанаты болели по самое не хочу, хоккей в стране — номер один. Твоя команда — главная в городе, и тебя действительно узнают на улицах, поддерживают. Это ещё один фактор, почему канадские лиги — лучшие в этом плане.

«В АХЛ мы знали, что одна сторона города — криминальная, там грязь»

— В тренировочном лагере «Ойлерз» приходилось против Макдэвида играть?

— Конечно, когда у нас был главный кэмп, там были все игроки системы. Я потренировался со всеми, понабирался чего-то, было хорошо посмотреть на таких фокусников. С Макдэвидом играли двусторонку, и туда пришло, наверное, тысяч семь зрителей. Атмосфера бешеная, думаю, все пришли посмотреть на Коннора и парочка на меня, наверное (смеётся).

— В чём главная сила Макдэвида?

— Это всё вместе. У него все навыки нападающего на максимальном уровне, заоблачное, космическое катание. Он очень быстрый, у него космические руки, хороший бросок, это уникальный игрок.

— А Драйзайтль, который в тени остаётся?

— Не думаю, что он в тени, он один из лучших. Это просто немного другой уровень, Драйзайтль ничем не уступает, они дополняют друг друга, это суперский игрок.

— Одна из главных ассоциаций с АХЛ — автобусные поездки. Насколько комфортно это переносилось?

— Когда я играл, мы были в Калифорнии, все матчи дивизиона были в Калифорнии, самая длинная поездка — четыре часа. В этом не было ничего сложного, если вылетали, то это занимало час-два, обычный процесс.

— Игравшие в Америке ребята рассказывали, что есть города, в некоторые районы которых просто запрещалось ходить…

— Я жил в таком городе. Бейкерсфилд — такое место, где одна сторона была нормальная, а вторая — опасная, поэтому там никто не селился. Нас предупреждали, и все это знали, что одна сторона — криминальная, где много всякой грязи и на улицах быть опасно для жизни. Мы туда и не совались, потому что зачем рисковать жизнью?

— С преступностью сами не сталкивались?

— Нет, сам не видел. Слышал, что в торговых центрах Калифорнии грабили, стреляли, но я свидетелем не был.

— Владимир Ткачёв говорил, что его двусторонней зарплаты не хватало для жизни в Калифорнии. Это для вас было актуальным?

— В Калифорнии непросто, но он жил в Лос-Анджелесе, и там другие цены, и на жильё тоже. Он жил не то что в ноль, но много тратил — еда дорогая, всё дорогое. У нас небольшой городок, однако тоже достаточно дорогой. Жил нормально, справлялся как-то.

«Ягр как выставит свой зад — до шайбы не доберёшься»

— Вы играли в «Спарте». Для Чехии это что-то типа СКА по затратам и статусу?

— Я бы сказал, что да, медийная команда с историей, я там вырос и играл с самого начала. Команда наполнена звёздами, много бывших игроков КХЛ. Ребята опытные, мастеровитые, общался с ними. Тот же Владимир Соботка много подсказывал, у него опыт колоссальный, играл и в НХЛ, с такими ребятами приятно выступать.

Остап Сафин Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

— Якуб Коварж возвращался в Чехию почти героем Екатеринбурга. Не вспоминал про этот опыт?

— Он постоянно про Россию говорил, что Екатеринбург — отличный город, только хорошие слова. Дай бог, вернётся ещё.

— Очень много возрастных игроков в чешской лиге. Уровень слабоват?

— Уровень хороший, в каждой лиге есть ветераны, которые катаются чисто на опыте, знают игру больше, чем другие, знают детали лучше, чем остальные. Хорошая лига, много европейцев, не лучшая, но не могу сказать, что слабенькая.

— Против Ягра играли?

— Был один матч. Я был в шоке от того, как он в 50 лет владеет своим телом, он всю жизнь профессионально относился к нему, быстро катался, сильный на шайбе, за ним было здорово наблюдать. Шайбу сложно отобрать — он как выставит свой зад, так и всё, не доберёшься, у него ещё и клюшка длинная. Кроме того, опыт, как я говорил, его не пропьёшь, он всё это умеет лучше, чем другие.

— Ягр для Чехии — это кто?

— Это бог хоккея. Он и есть хоккей в Чехии, легенда, которую все знают.

— Доминик Гашек чуть ли не каждую неделю говорит про русских спортсменов…

— Никак не отношусь, пусть выступает, пусть говорит, что думает. Это его право, ему никто не запрещает говорить. То, что он говорит — его дело.

— Но в целом Гашек — второй бог хоккея в стране после Ягра?

— 100%.

«Я вырос внутри кнедликов, наверное. Пиво не пью вообще»

— «Лада» в межсезонье очень сильно обновилась. Как находить «химию» в таких условиях?

— С каждым матчем «химия» растёт, с каждой тренировкой — тоже. Это процесс становления команды, скоро будет понятно, кто с кем будет играть, всё время тренировок мы были сфокусированы на построении взаимодействия с другими игроками.

— Есть ли какая-то обязательная цель у «Лады» на первый сезон — сразу зайти в плей-офф или просто показать себя?

— Будем готовиться к каждому матчу как к последнему, пытаться вырывать победы. Дай бог, получится выйти в плей-офф. У нас команда молодая, голодная, перспективная, есть всё, чтобы доказать и удивить всех.

— 68 матчей в сезоне удивлять после АХЛ не должны?

— Почти одинаково — матчи каждый второй день, тренировок мало, я это уже много раз проходил.

Остап Сафин Фото: vk.com/hc_lada

— К перелётам на Дальний Восток морально готовы?

— Готов, не думаю, что это тяжело. Это одноразовое событие, ничего сложного не должно быть.

— Насколько быстро можно выучить чешский, зная русский, и наоборот?

— Зависит от человека и его навыка в языках. Я нахватался слов чисто в команде, когда играл в хоккей. Так языки разные, есть слова, которые похожи, но меня не поймут, если я буду говорить по-чешски.

— Если говорить не про хоккей, то у многих ассоциация — это кухня. Знаменитые кнедлики пробовали?

— Конечно, я вырос внутри кнедликов, наверное. Постоянно их ели на выездах, они были частью меня. Это традиционная кухня, до матчей их ели, после матчей, очень много раз. Чешская кухня вкусная, мне очень нравится. В целом у местных хоккеистов ничего особенного в рационе нет: рис, мясо, местные супы, гуляш — всё обычное.

— А много ли местные игроки пьют пива?

— В Чехии его все пьют, но я в принципе не пью, поэтому тут без понятия. Думаю, рассказы про «восстановление водного баланса» пивом выдумали, чисто чтобы попить пивка (смеётся). Знаю только, что для чехов и в Чехии пиво вкусное.