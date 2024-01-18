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«Глушили по-чёрному». Пономарёв заявил, что хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты

«Глушили по-чёрному». Пономарёв заявил, что хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты
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Бывший защитник ФК ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что хоккеисты пьют алкоголя больше, чем футболисты. Экс футболист рассказал историю о том, как советские хоккеисты употребляли водку в больших количествах, и объяснил это тем, что хоккеисты много закусывают и не так зависят от собственного веса, как футболисты.

«Хоккеисты пили водку стаканами. Помню, как мы пошли в одно кафе. Там сидели Рагулин, Ромишевский, вся эта компания, а у них под столом ящик водки. Они ещё даже не начинали закусывать. Разлили по стаканам, я как один выпил, на этом всё и закончил, благо недалеко там жил. Они же глушили просто по-чёрному.

Хоккеисты пьют больше футболистов, потому что у них аппетит получше, лучше закусывают. Футболисты же в целом намного дохлее. Питание хоккеистам вообще на пользу, если вес набирается, то ничего страшного. Это у футболистов если килограмм прибавил, то уже координация нарушается. В футболе всё сложнее, чем в хоккее», — цитирует Пономарёва Legalbet.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявлял, что хоккей является более мужественным видом спорта, чем футбол, в котором спортсмены часто симулируют травмы и выпрашивают у судей наказание для соперника.

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