23-летний защитник рассказал, с каким клубом НХЛ можно сравнить «Ак Барс»

23-летний защитник «Ак Барс» Артемий Князев назвал команду Национальной хоккейной лиги, с которой можно сравнить казанский клуб.

«В первую очередь сравнил бы „Ак Барс“ с „Виннипегом“, лидером этого сезона НХЛ. Там тоже очень системная команда, где в первую очередь наводят порядок дома и только потом агрессивно бегут в атаку. В НХЛ много звёзд и звёздных клубов, но прежде всего благодаря своей системности и балансу „Виннипег“ стал неожиданным лидером лиги», — сказал Князев в интервью Russia-Hockey.ru.

В матче с «Сочи» казанский «Ак Барс» потерпел неожиданное поражение со счётом 1:3. После 51 матча текущего сезона КХЛ «Ак Барс» занимает лишь седьмую строчку в таблице Восточной конференции лиги, имея в активе 60 очков.

Ранее известный в прошлом защитник Никита Щитов оценил игру «Ак Барса» в последних матчах сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.