Защитник «Ак Барса» Миллер рассказал о своей заброшенной шайбе в проходе от ворот до ворот

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер после победы над «Ладой» (5:1) рассказал о своей заброшенной шайбе в проходе от ворот до ворот при игре в большинстве.

«Очень рад забить первый гол, особенно на домашнем льду. Мне сильно помогают партнёры, спасибо им за это. Тимур Билялов набрал ассистентский балл благодаря голу? Да-да, он подъехал ко мне после гола, сказал про это. Я в моменте даже не понял, что это он отдал мне передачу!», — цитирует Миллера пресс-служба казанского клуба.

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«Ак Барс» после этой победы набрал 62 очка и занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече подопечные Зинэтулы Билялетдинова сыграют дома с московским «Спартаком» 21 января.