Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» одержать победу в матче с «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились форварды Давид Пастрняк (хет-трик), Якуб Лауко и Джейк Дебраск. У «Колорадо» отличились напаадющие Майлз Вуд и Натан Маккиннон.

«Бостон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 63 очка в 44 матчах. «Колорадо» занимает третье место на Западе. В активе команды 61 очко в 46 матчах.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Монреалем», а «Колорадо» сыграет с «Филадельфией».