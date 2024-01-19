Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» одержать победу в матче с «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей голами отметились форварды Давид Пастрняк (хет-трик), Якуб Лауко и Джейк Дебраск. У «Колорадо» отличились напаадющие Майлз Вуд и Натан Маккиннон.
«Бостон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 63 очка в 44 матчах. «Колорадо» занимает третье место на Западе. В активе команды 61 очко в 46 матчах.
В следующем матче «Бостон» встретится с «Монреалем», а «Колорадо» сыграет с «Филадельфией».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пастрняк (Койл) – 00:44 2:0 Лауко (Гики, Линдхольм) – 04:58 2:1 Вуд (Тэйвз, Малински) – 07:32 3:1 Дебраск (Уозерспун, Заха) – 14:52 3:2 Маккиннон (Мэнсон, Макар) – 36:20 4:2 Пастрняк (Дебраск, Заха) – 57:24 (pp) 5:2 Пастрняк (Койл) – 59:38
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