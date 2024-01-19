Далин выдал 2-й результат «Сэйбрз» среди защитников по голам и очкам до 400-й игры в НХЛ

В Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (3:0).

Шведский защитник хозяев Расмус Далин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Этот гол стал 59-м за карьеру Далина в НХЛ, в которой он провёл 399 матчей. Также эта шайба принесла ему 269 очко за карьеру в сильнейшей лиге мира. Этот результат — второй в истории «Баффало» по голам и очкам среди защитников до 400-й игры в НХЛ. По этому показателю Далин уступает только Филу Хаусли, у которого в первых 399 матчах в лиге было 359 (113-246) очков.

Всего на счету 23-летнего шведа в нынешнем сезоне 36 (13+23) очков в 44 матчах.

«Баффало» набрал 44 очка и занимает 14 место в таблице Восточной конференции.