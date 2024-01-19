Задоров подрался с О'Брайеном в матче «Ванкувер» — «Аризона»
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В эти минуты в Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Аризону Койотс».
На данный момент идёт середина второго периода, счёт в матче 1:1.
В середине первой 20-минутки российский защитник хозяев Никита Задоров схлестнулся в кулачном поединке с форвардом «койотов» Лиамом О'Брайеном.
«Чемпионат» предлагает посмотреть драку с участием россиянина.
В текущем регулярном чемпионате на счету Задорова, без учёта этой игры, 4 (0+4) очка в 19 матчах за «Ванкувер». Также, до перехода в стан «косаток» россиянин провёл в этом сезоне 21 игру за «Калгари Флэймз», в которых набрал 6 (1+5) результативных баллов.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Перерыв
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 16:49 (pp) 1:1 Дермотт (Керфут, Цукер) – 18:40 2:1 Джошуа (Хёгландер, Блюгерс) – 39:02
Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.
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