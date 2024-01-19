Задоров подрался с О'Брайеном в матче «Ванкувер» — «Аризона»

В эти минуты в Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Аризону Койотс».

На данный момент идёт середина второго периода, счёт в матче 1:1.

В середине первой 20-минутки российский защитник хозяев Никита Задоров схлестнулся в кулачном поединке с форвардом «койотов» Лиамом О'Брайеном.

«Чемпионат» предлагает посмотреть драку с участием россиянина.

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В текущем регулярном чемпионате на счету Задорова, без учёта этой игры, 4 (0+4) очка в 19 матчах за «Ванкувер». Также, до перехода в стан «косаток» россиянин провёл в этом сезоне 21 игру за «Калгари Флэймз», в которых набрал 6 (1+5) результативных баллов.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.