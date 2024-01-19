Четыре очка Драйзайтля в матче с «Сиэтлом» помогли «Эдмонтону» одержать 12-ю победу подряд

В Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (4:2).

Немецкий нападающий хозяев Леон Драйзайтль отметился в этом матче голом и тремя результативными передачами.

Также дубль в составе «нефтяников» на счету Уоррена Фёгеле. Ещё один гол записал на свой счёт Зак Хайман.

У гостей шайбами отметились Ээли Толванен и Джаред Макканн.

«Эдмонтон» одержал 12-ю победу подряд, набрал 51 очко и занимает промежуточное шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сиэтл» потерпел третье поражение кряду, остался с 47 очками и находится на 10-м месте в таблице Запада.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.