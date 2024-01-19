Четыре очка Драйзайтля в матче с «Сиэтлом» помогли «Эдмонтону» одержать 12-ю победу подряд
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В Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (4:2).
Немецкий нападающий хозяев Леон Драйзайтль отметился в этом матче голом и тремя результативными передачами.
Также дубль в составе «нефтяников» на счету Уоррена Фёгеле. Ещё один гол записал на свой счёт Зак Хайман.
У гостей шайбами отметились Ээли Толванен и Джаред Макканн.
«Эдмонтон» одержал 12-ю победу подряд, набрал 51 очко и занимает промежуточное шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сиэтл» потерпел третье поражение кряду, остался с 47 очками и находится на 10-м месте в таблице Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Бьёркстранд) – 09:49 0:2 Макканн (Эберле, Гурд) – 13:32 1:2 Фёгеле (Драйзайтль, Кейн) – 20:37 2:2 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 24:38 (pp) 3:2 Фёгеле (Драйзайтль, Кейн) – 27:38 4:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 57:22 (pp)
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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