Мэттьюс вышел в лидеры по матчам с двумя и более голами в истории «Торонто»

В Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей.

Этот результат помог американцу выйти на первое место в истории франшизы по количеству матчей с двумя и более заброшенными шайбами, сравнявшись с Дэррилом Ситтлером (71).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 50 (34+16) очков в 41 матче.

«Торонто» прервал четырёхматчевую серию поражений. Команда Шелдона Кифа располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 52 очка в 43 матчах. В следующем матче «Торонто» 21 января встретится в гостях с «Ванкувер Кэнакс».