Мэттьюс вышел в лидеры по матчам с двумя и более голами в истории «Торонто»
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В Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).
Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей.
Этот результат помог американцу выйти на первое место в истории франшизы по количеству матчей с двумя и более заброшенными шайбами, сравнявшись с Дэррилом Ситтлером (71).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 50 (34+16) очков в 41 матче.
«Торонто» прервал четырёхматчевую серию поражений. Команда Шелдона Кифа располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 52 очка в 43 матчах. В следующем матче «Торонто» 21 января встретится в гостях с «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шарангович (Андерссон, Юбердо) – 10:52 2:0 Кадри (Линдхольм, Юбердо) – 15:23 (pp) 2:1 Мэттьюс (Грегор, Макманн) – 18:24 2:2 Мэттьюс (Нюландер, Хольмберг) – 24:08 2:3 Марнер (Нюландер, Мэттьюс) – 27:44 (pp) 2:4 Мэттьюс (Нис, Броди) – 33:39 3:4 Манджапане (Баклунд, Ханифин) – 37:53
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