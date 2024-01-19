В Нижнем Новгороде приступили к устройству кровли новой ледовой арены

В пресс-службе нижегородского «Торпедо» раскрыли подробности строительства новой ледовой арены. Отмечается, что строители приступили к укладке кровли сооружения.

«Сейчас на объекте работает более 700 человек, задействовано 37 единиц техники. Монтаж металлических конструкций каркаса арены завершен на 91%, на 70 процентов выполнены работы по возведению стен и перегородок. Устройство кровли ледового дворца выполнено более чем на 5%», – приводит слова руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко пресс-служба «Торпедо» в телеграм-канале клуба.

Фото: Телеграм-канал «Торпедо».

Фото: Телеграм-канал «Торпедо».

Фото: Телеграм-канал «Торпедо».

Фото: Телеграм-канал «Торпедо».

Фото: Телеграм-канал «Торпедо».

Фото: Телеграм-канал «Торпедо».

Фото: Телеграм-канал «Торпедо».

В данный момент на объекте ведутся работы по монтажу кровли, идёт армирование и бетонирование плит перекрытий, возведение стен и перегородок из газобетонных блоков, штукатурка стен, а также прокладка внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей.

Напомним, с 2007 года «Торпедо» проводит свои домашние матчи в КХЛ на стадионе «Нагорный», который вмещает 5600 зрителей. Эта арена была построена в 1995 году, а в 2007 году была осуществлена её реконструкция.