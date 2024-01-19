Драйзайтль приблизился к одному из показателей Мессье благодаря 4 очкам с «Сиэтлом»

28-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся голом и ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:2), приблизился к одному из статистических показателей Марка Мессье. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети Х.

Как отмечает источник, Драйзайтль вышел на пятое место в истории «Ойлерз» по количеству набранных очков в матчах с 4+ результативными действиями. В таких матчах на счету Леона уже 25 очков, по этому показателю он сравнялся с Гленном Андерсоном. Впереди лишь Марк Мессье (27), Коннор Макдэвид (35), Яри Курри (45) и Уэйн Гретцки (158).

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Драйзайтль принял участие в 41 матче в составе «Эдмонтона», где отметился 50 (22+28) результативными действиями при показателе полезности «+6».