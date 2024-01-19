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Мэттьюс приблизился к рекордсменам «Торонто» по количеству хет-триков за сезон

Мэттьюс приблизился к рекордсменам «Торонто» по количеству хет-триков за сезон
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26-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс благодаря хет-трику в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:3) вплотную приблизился к рекордсменам франшизы по количеству матчей с тремя заброшенными шайбами в одном сезоне.

Как отмечает StatsCentre в социальной сети Х, на счету Мэттьюса стало уже четыре матча с хет-триками в нынешнем сезоне. Он повторил свой показатель в сезоне-2021/2022, а также сравнялся с Риком Вэйвом (сезон-1983/1984). Рекорд принадлежит Рэгу Ноублу (сезон-1917/1918), аналогичное количество игр у Баби Дая (сезон-1924/1925) и Деррила Ситтлера (сезон-1980/1981).

Напомним, в нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 42 встречи в составе «Торонто», в которых отметился 54 (37+17) результативными действиями при показателе полезности «+9».

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