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Остон Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по количеству победных голов

Остон Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по количеству победных голов
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26-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:3), вошёл в число лучших в истории своей команды по количеству победных шайб.

После прошедшей встречи на счету Мэттьюса стало 56 победных шайб, что позволило ему обойти Фрэнка Маховлича (55) и выйти на единоличное третье место. Больше только у Дэйва Кеона (63) и Матса Сундина (79).

Напомним, в нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 42 встречи в составе «Торонто», в которых отметился 54 (37+17) результативными действиями при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ на счету 26-летнего американца 522 матча и 592 (333+259) очка при коэффициенте полезности «+115».

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