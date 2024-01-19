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Эмоции Задорова после драки с лидером сезона НХЛ по штрафным минутам

Эмоции Задорова после драки с лидером сезона НХЛ по штрафным минутам
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Минувшей ночью в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев – 2:1.

Уже в середине первого периода 28-летний российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров сошёлся в кулачном поединке с лидером текущего сезона НХЛ по штрафным минутам 29-летним канадским форвардом Лиамом О’Брайеном (105 штрафных минут). Игроки провели яркий бой, по итогам которого канадец оказался на льду. Уже после завершения драки россиянин не мог сдержать своих эмоций, что-то выкрикивая в адрес своего оппонента, в то время как его сдерживал один из арбитров.

ВИДЕО.

В нынешнем сезоне Задоров провёл 20 матчей в составе «Ванкувера», в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+5» и 33 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 16:49 (pp)     1:1 Дермотт (Керфут, Цукер) – 18:40     2:1 Джошуа (Хёгландер, Блюгерс) – 39:02    
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