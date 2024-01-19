Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бреннан Менелл рассказал, кто из легионеров «Динамо» лучше разговаривает на русском языке

Бреннан Менелл рассказал, кто из легионеров «Динамо» лучше разговаривает на русском языке
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, рассказал, кто из легионеров бело-голубых преуспевает в изучении русского языка.

«Эрик О'Делл пытается учить язык, но на льду и в обычной жизни мы с ним и Седриком Пакеттом общаемся на английском (смеётся). Русский язык Эрик не учит, как я, но старается повторять, произносить слова.

Лучше всех по-русски говорю я (смеётся), у меня больше практики. Стараюсь чаще общаться, читать что-то. Это важная часть для ассимиляции. Я люблю российскую культуру и хочу выучить язык, чтобы ещё больше погрузиться», — приводит слова Менелла Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Менелл принял участие в 50 матчах в составе московского «Динамо», в которых отметился 35 (6+29) результативными действиями при показателе полезности «+3». Ранее в КХЛ он выступал в составе минского «Динамо».

Материалы по теме
Защитник московского «Динамо» Менелл: Овечкин помог как с визой, так и с паспортом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android