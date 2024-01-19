Бреннан Менелл рассказал, кто из легионеров «Динамо» лучше разговаривает на русском языке

26-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, рассказал, кто из легионеров бело-голубых преуспевает в изучении русского языка.

«Эрик О'Делл пытается учить язык, но на льду и в обычной жизни мы с ним и Седриком Пакеттом общаемся на английском (смеётся). Русский язык Эрик не учит, как я, но старается повторять, произносить слова.

Лучше всех по-русски говорю я (смеётся), у меня больше практики. Стараюсь чаще общаться, читать что-то. Это важная часть для ассимиляции. Я люблю российскую культуру и хочу выучить язык, чтобы ещё больше погрузиться», — приводит слова Менелла Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Менелл принял участие в 50 матчах в составе московского «Динамо», в которых отметился 35 (6+29) результативными действиями при показателе полезности «+3». Ранее в КХЛ он выступал в составе минского «Динамо».