Дементьев прокомментировал спорный гол от конька Ивана Барбашёва в ворота Шестёркина

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о второй заброшенной шайбе 28-летнего российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в ворота соотечественника из «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) Игоря Шестёркина.

«Барбашёв забил спорный гол от конька? Судьи засчитали – значит, никакого спора нет», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Барбашёв принял участие в 45 матчах за «Вегас», в которых отметился 21 (11+10) результативным действием при показателе полезности «+10». Всего в НХЛ на его счету 478 встреч и 215 (95+12) очков.