Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев прокомментировал спорный гол от конька Ивана Барбашёва в ворота Шестёркина

Дементьев прокомментировал спорный гол от конька Ивана Барбашёва в ворота Шестёркина
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о второй заброшенной шайбе 28-летнего российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в ворота соотечественника из «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) Игоря Шестёркина.

«Барбашёв забил спорный гол от конька? Судьи засчитали – значит, никакого спора нет», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Барбашёв принял участие в 45 матчах за «Вегас», в которых отметился 21 (11+10) результативным действием при показателе полезности «+10». Всего в НХЛ на его счету 478 встреч и 215 (95+12) очков.

Материалы по теме
Видео
НХЛ объяснила, почему судьи засчитали гол Барбашёва коньком в ворота Шестёркина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android