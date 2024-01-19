Бывший тренер «Спартака»: на Ковальчука обрушили неоправданную критику

Главный тренер «Химика» и бывший наставник «Спартака» Игорь Гришин высказался об игре нападающего красно-белых Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я вживую наблюдал его против СКА, и мне понравилось. Заметно мастерство и высокий уровень, и не могу сказать, что он физически отстаёт от более молодых партнёров. Эта критика, которая обрушилась на Ковальчука со стороны некоторых журналистов, неоправданна. Очень хорошо, что он продолжает радовать болельщиков. После двух лет пропуска он хорошо выглядит физически? Да. Если он готов физически поддерживать уровень команды, то почему бы и нет? Ковальчук не выпадает», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл восемь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели восемь встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.