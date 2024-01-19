Дементьев назвал причины неудачной игры Андрея Василевского в нынешнем сезоне

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о причинах неудачной игры вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в нынешнем сезоне.

«Андрей Василевский пропустил не меньше трёх шайб в четырёх из семи матчей года — проблема в его форме или в команде, защите? Я думаю, что всего по чуть-чуть. И в первую очередь это связано с тем, что в начале сезона у Андрея Василевского была операция, травма, которую он лечил, не мог подготовиться, набрать физическую форму. Это первый компонент.

Второй компонент: своей выдающейся игрой в предыдущие сезоны он приучил игроков обороны — да и вообще игроков своей команды — к игре с определённым риском в своей зоне. Неудачные пасы, которые приводят в голевым моментам, в своей зоне — они, конечно, на текущий момент должны быть исключены.

Ну а так, в общем считаю, что ещё достаточно времени для того, чтобы набрать форму. И, дай бог, всё сложится. Команда находится на грани попадания в плей-офф. Но я знаю совершенно точно, что, попав в плей-офф, «Тампа» не будет простым соперником для любой команды», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.