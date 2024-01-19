Потайчук: фанаты СКА привозили свиную голову к офису, мы с Ржигой готовы были встретиться

Бывший тренер «Спартака», «Атланта», СКА Андрей Потайчук рассказал о взаимодействии с фанатами армейского клуба во время работы с Милошем Ржигой.

«Когда нас с Ржигой позвали работать в СКА, фанаты петербургской команды к офису привезли нам свиную голову. Было очень много возмущений по нашим кандидатурам. Мы с Милошем были готовы встретиться с активными фанатами. Мы всегда были открыты к диалогу, но Александр Иванович Медведев решил этот вопрос. Руководство само встречалось с ними, поговорили, и всё утихло.

Если говорить о ситуации в «Спартаке» между фанатами и Ковальчуком, то не вижу ничего страшного в этой встрече, Илья дал своё согласие, поэтому встретятся и пообщаются спокойно», — сказал Потайчук в интервью Legalbet.

Напомним, ранее активные болельщики «Спартака» в письме заявили об «отсутствии пользы» в приходе Ильи Ковальчука в команду, после чего 40-летний форвард заявил о готовности встретиться с фанатами красно-белых.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл восемь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели восемь встреч, в которых одержали две победы.