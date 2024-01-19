Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений, уверенно победив «Барыс» в гостях

ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений, уверенно победив «Барыс» в гостях
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Виталий Абрамов с передач Сергея Плотникова и Ярослава Дыбленко открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Аркадий Шестаков с передач Понтуса Оберга и Даниила Апалькова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Максим Мамин с передачи Владислава Каменева вновь вывел армейский клуб вперёд. На последней минуте периода Даниил Апальков с передачи Понтуса Оберга сделал счёт 2:2.

В начале третьего игрового отрезка Константин Окулов с передач Виталия Абрамова и Ярослава Дыбленко в третий раз в матче вывел ЦСКА вперёд. Спустя две минуты Андрей Светлаков забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На 13-й минуте периода Константин Окулов с передачи Сергея Плотникова оформил дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Плотников, Дыбленко) – 03:39 (4x5)     1:1 Шестаков (Оберг, Апальков) – 23:03 (5x4)     1:2 Мамин (Каменев) – 26:11 (5x5)     2:2 Апальков (Оберг) – 39:09 (5x4)     2:3 Окулов (Абрамов, Дыбленко) – 42:19 (5x5)     2:4 Светлаков – 44:36 (5x4)     2:5 Окулов (Плотников) – 52:15 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android