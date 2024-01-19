ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений, уверенно победив «Барыс» в гостях

В Астане закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На четвёртой минуте первого периода Виталий Абрамов с передач Сергея Плотникова и Ярослава Дыбленко открыл счёт во встрече.
На четвёртой минуте второго периода Аркадий Шестаков с передач Понтуса Оберга и Даниила Апалькова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Максим Мамин с передачи Владислава Каменева вновь вывел армейский клуб вперёд. На последней минуте периода Даниил Апальков с передачи Понтуса Оберга сделал счёт 2:2.
В начале третьего игрового отрезка Константин Окулов с передач Виталия Абрамова и Ярослава Дыбленко в третий раз в матче вывел ЦСКА вперёд. Спустя две минуты Андрей Светлаков забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На 13-й минуте периода Константин Окулов с передачи Сергея Плотникова оформил дубль.
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