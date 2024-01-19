«Металлург» продлил контракт с нападающим Никитой Михайлисом

«Металлург» продлил контракт с форвардом Никитой Михайлисом, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года – до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне на счету форварда 31 (15+16) результативный балл в 52 играх при общем показателе полезности «+3» и среднем времени на площадке в 16 минут и 30 секунд. Всего в Континентальной хоккейной лиге Никита сыграл 463 матча за «Барыс» и «Металлург», в которых форвард набрал 252 (114+138) очка при показателе полезности «+9».

Напомним, в конце ноября 2023 года Михайлис повторил рекорд КХЛ по количеству очков за матч. В игре с «Трактором» (6:3) Никита набрал шесть очков, забросив одну шайбу и отдав пять результативных передач.