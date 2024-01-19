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Нападающий «Лады» Алтыбармакян оценил ситуацию Валерия Ничушкина в НХЛ

Нападающий «Лады» Алтыбармакян оценил ситуацию Валерия Ничушкина в НХЛ
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Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян после поражения от «Ак Барса» (1:5) в матче накануне высказался о решении российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ.

«Это удивительно. Но если он пошёл на такой осознанный шаг, значит, он хочет стать лучше. Мы видим, что он лидер команды, выиграл Кубок Стэнли. Я думаю, он станет лучше», — сказал Алтыбармакян в интервью Metaratings.ru.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.

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