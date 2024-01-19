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Жамнов: «Спартак» не сдаётся. Нет смысла менять систему, играть от обороны мы не будем

Жамнов: «Спартак» не сдаётся. Нет смысла менять систему, играть от обороны мы не будем
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после домашнего поражения от омского «Авангарда» (1:3) заявил, что не собирается менять систему игры красно-белых.

«Надеюсь, что этот состав уже способен на что-то. Но есть ребята, которые на подходе из лазарета, готовы играть. Так что посмотрим по составу на следующую игру. Ясно, что мы пытаемся найти сочетания, найти ещё одного центрального среди крайних. Ищем, мы не сдаёмся.

Савиков ошибается? Подустал немножко, поэтому не играл в прошлом матче. Но неправильно акцентировать именно на его ошибках, мы играем командой. Все ошибаются, нужно делать правильные выводы, у него вся карьера впереди. Много у кого не получается, когда команда проигрывает, тут надо держать удар. Будем наблюдать, как он отреагирует.

Хочется, конечно, иногда сыграть попроще, но глобально ничего менять не хочется. Ребята-то травмированные вернутся, и мы всё равно будем играть в тот хоккей, в который играли весь сезон. Менять всю систему нет смысла, играть от обороны мы не будем», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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