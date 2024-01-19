«Он потерял уверенность». Президент «Ванкувера» — о Кузьменко

Президент «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд высказался об игре российского нападающего клуба Андрея Кузьменко.

«Я не знаю, что мы можем сделать больше, чем то, что делаем сейчас… Он потерял уверенность. Кузьменко — хороший игрок и может забивать. Я не сомневаюсь, что в „Ванкувере“ или в другой команде НХЛ он начнёт забивать», — цитирует Рутерфорда журналист Брендан Бэтчелор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Всего в нынешнем сезоне Кузьменко забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач, записав на свой счёт 19 результативных баллов после 39 матчей.

Ранее стало известно, что 450 игроков Национальной хоккейной лиги с 1 декабря 2023 года набрали больше очков, чем Андрей Кузьменко.