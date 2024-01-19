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«Он потерял уверенность». Президент «Ванкувера» — о Кузьменко

«Он потерял уверенность». Президент «Ванкувера» — о Кузьменко
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Президент «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд высказался об игре российского нападающего клуба Андрея Кузьменко.

«Я не знаю, что мы можем сделать больше, чем то, что делаем сейчас… Он потерял уверенность. Кузьменко — хороший игрок и может забивать. Я не сомневаюсь, что в „Ванкувере“ или в другой команде НХЛ он начнёт забивать», — цитирует Рутерфорда журналист Брендан Бэтчелор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Всего в нынешнем сезоне Кузьменко забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач, записав на свой счёт 19 результативных баллов после 39 матчей.

Ранее стало известно, что 450 игроков Национальной хоккейной лиги с 1 декабря 2023 года набрали больше очков, чем Андрей Кузьменко.

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