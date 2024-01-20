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Крикунов: из неработающих тренеров отмечу Илью Воробьёва, с его опытом давно нужен клуб

Крикунов: из неработающих тренеров отмечу Илью Воробьёва, с его опытом давно нужен клуб
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что КХЛ на данный момент не хватает экс-главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва, который в данный момент находится без работы.

«Мне нравится нынешний чемпионат КХЛ, в каждом матче есть какая-то интрига. Конкуренция большая в этом сезоне. Я всегда поддерживал российских тренеров. Кто из тренеров должен работать? Отметил бы, в частности, Илью Воробьёва. Я Илью хорошо знаю, конечно, ему нужно давно работать. «Металлург» при нём всегда был хорош, это была команда, за которой всегда было интересно наблюдать», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Воробьёв покинул «Металлург» в апреле прошлого года.

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