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Илья Воробьёв: соскучился по работе, врать не буду

Илья Воробьёв: соскучился по работе, врать не буду
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48-летний российский специалист Илья Воробьёв, известный по работе в магнитогорском «Металлурге» и сборной России, рассказал о желании вернуться к тренерской деятельности.

«Соскучился по работе, врать не буду. Есть ли варианты? Без комментариев», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, последним местом работы 48-летнего Воробьёва был «Металлург» в сезоне-2022/2023, с которым он в 2014 году выиграл Кубок Гагарина как ассистент главного тренера команды Майка Кинэна. В 2016 году Воробьёв выиграл плей-офф КХЛ с «Металлургом», будучи главным тренером, а в 2017 и 2022 годах выводил команду в финал Кубка Гагарина.

В октябре этого года Илья Воробьёв прошёл стажировку в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

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