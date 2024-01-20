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«Его зацепил нижегородский движ». Генменеджер «Торпедо» о продлении контракта с Ларионовым

«Его зацепил нижегородский движ». Генменеджер «Торпедо» о продлении контракта с Ларионовым
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал новый трёхлетний контракт с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Мы рады, что он остаётся и для нас это возможность развивать молодых ребят эволюционным путём, не вкладывая сразу и не сжигая огромное количество государственных денег. Именно развиваясь и выращивая своих ребят, свою молодёжь, прийти к Кубку. Или, по крайней мере, к амбициозным целям. Мы очень рады, что Игорь Николаевич с нами на три года. И что ему всё понравилось, его зацепил нижегородский движ», — сказал Гафуров в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января.
В прошлой регулярке «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова заняло четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.

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