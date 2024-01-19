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«Торпедо» подписало новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым

«Торпедо» подписало новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым
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«Торпедо» подписало новый трёхлетний контракт с главным тренером Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Игорь Николаевич возглавил нашу команду перед стартом прошлого сезона, и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для „Торпедо“ в истории КХЛ, а в целом спортивные достижения – лучшими за последние 30 лет. В текущем чемпионате под руководством Игоря Ларионова команда продолжает бороться за самые высокие места в Западной конференции», — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января.

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