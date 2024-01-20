19-летний форвард «Северстали»: приглашали в СКА, но я решил остаться в родной команде

19-летний нападающий Илья Квочко рассказал о приглашении от СКА во время его выступления в системе «Металлурга» из Магнитогорска.

«После зимней юношеской Олимпиады вратаря Сергея Иванова и Матвея Мичкова забрали в СКА? Меня тоже приглашали в СКА, но я решил остаться в родной команде и ни разу не пожалел о своём выборе. Я был доволен всем и в „Металлурге“. Иванова я до сих пор считаю лучшим вратарём в стране и мире», — приводит слова Квочко официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за четыре клуба: «Южный Урал» (одно очко в семи встречах), «Стальные лисы» (16 очков в 16 играх), «Алмаз» (10 результативных баллов в 10 встречах) и «Северсталь» — три матча без очков.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет в гостях с «Металлургом» завтра, 21 января.