Никита Филатов: «Северсталь» — яркий пример крутой команды

Бывший нападающий Никита Филатов прокомментировал игру «Северстали» в нынешнем сезоне и оценил работу главного тренера череповецкого клуба Андрея Козырева.

«Впечатления от „Северстали“ шикарные. Сезон у неё ярчайший, Козырев, если не главное открытие в качестве тренера, то один из самых прогрессирующих специалистов. Об этом говорят обстановка в команде, комбинационный хоккей и куча раскрытых игроков в „Торпедо“ и „Северстали“. С приходом Александра Самойлова стало одной проблемой меньше. За свои пять с половиной матчей в этом году он с вероятностью в 99% должен становиться лучшим вратарём месяца. „Северсталь“ — это яркий пример крутой команды», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, в Екатеринбурге накануне череповецкий клуб одолел «Автомобилист» с сухим счётом 3:0. Для «Северстали» эта победа стала седьмой подряд. В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» проведёт матч в гостях с «Металлургом» завтра, 21 января.