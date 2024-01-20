«Упала колодка на ступню, килограмм 80». Лукашенко пропустил хоккейный матч

Президент Беларуси Александр Лукашенко пропустил субботний хоккейный матч своей команды с соперниками из Могилёвской области из-за полученной недавно травмы, сообщает БЕЛТА.

«Рубил дрова. Упала колодка, килограмм 80, на ступню. Ходил-ходил, вроде ничего, а потом...» — заявил Лукашенко.

Отмечается, что по итогам хоккейного матча одним из лучших игроков был признан сын президента Николай Лукашенко. Встреча завершилась победой команды Александра Лукашенко со счётом 8:4.

Напомним, в январе по традиции проводятся матчи Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.