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Московское «Динамо» обеспечило себе участие в Кубке Гагарина — 2024

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Благодаря победе подопечные Алексея Кудашова стали третьим клубом Континентальной хоккейной лиги после ярославского «Локомотива» и СКА, кто обеспечил участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале КХЛ.

Московское «Динамо» сыграло 53 матча и с 74 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. За 15 матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые уже не опустятся ниже восьмого места на Западе.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» 23 января. Минчане в Санкт-Петербурге встретятся со СКА 22 января.